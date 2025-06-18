Создаваемый канцлером Германии Фридрихом Мерцем образ на международной арене является показухой. Такое мнение высказали в немецком издании Berliner Zeitung.

Там указали, что присутствие Мерца на встречах мировых лидеров, в том числе на саммите G7, укрепляет внешнеполитический имидж канцлера: он выглядит участливым, собранным и способным к действию.

«Но многое из этого — показуха», — говорится в тексте.

Кроме того в Berliner Zeitung отметили, что Мерц представляет себя в качестве мощного рупора Германии и Европы, хотя на самом деле имеет лишь ограниченное международное влияние. В издании указали, что многие решения в стране принимаются через голову ФРГ, будь то украинский или ближневосточный вопросы.