СМИ сообщили Украине плохие новости о Киеве

Журнал The Economist опубликовал рейтинг, который говорит о том, что Киев снова оказался в десятке наихудших для проживания городов мира.

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"Киев находится в десятке худших уже третий год подряд", — говорится в публикации.

Среди других городов, которые по разным параметрам признаны худшими для проживания, указываются столица Венесуэлы город Каракас, столица Папуа — Новой Гвинеи город Порт-Морсби, Хараре - столица Зимбабве, а также столицы Бангладеш, Ливии и другие города.

Среди лучших для проживания городов названы Копенгаген, Вена, Цюрих, Мельбурн и Женева.