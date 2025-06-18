"Третий год подряд": СМИ сообщили Украине плохие новости о Киеве
Журнал The Economist опубликовал рейтинг, который говорит о том, что Киев снова оказался в десятке наихудших для проживания городов мира.
"Киев находится в десятке худших уже третий год подряд", — говорится в публикации.
Среди других городов, которые по разным параметрам признаны худшими для проживания, указываются столица Венесуэлы город Каракас, столица Папуа — Новой Гвинеи город Порт-Морсби, Хараре - столица Зимбабве, а также столицы Бангладеш, Ливии и другие города.
Среди лучших для проживания городов названы Копенгаген, Вена, Цюрих, Мельбурн и Женева.