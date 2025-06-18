Гросси заявил о рисках утечки радиации после ударов Израиля по объектам в Иране

После ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки.

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Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает информационное агентство Bloomberg.

«Разумеется, утечка возможна. Мы внимательно следим за всеми военными действиями, насколько это возможно, и оцениваем их радиологические последствия», — заявил Гросси, комментируя израильские удары по иранским ядерным объектам.

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в Иране есть и другие объекты, связанные с ядерной энергетикой — в том числе атомные электростанции, которые ни в коем случае не должны подвергаться атакам.

До этого Рафаль Гросси подтвердил, что на заводе по обогащению урана в иранском Натанзе произошло небольшое радиоактивное загрязнение внутри периметра объекта.

Накануне МАГАТЭ обнаружило следы попаданий по подземным залам обогащения урана после ударов Израиля по ядерному объекту в иранском городе Натанз. Такой вывод был сделан на основе анализа спутниковых снимков высокого разрешения, собранных после пятничных атак Израиля, рассказали в агентстве. В отчетах по Исфахану и Фордо изменений нет, подчеркнули в МАГАТЭ.