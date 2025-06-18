На авиабазу Эндрюс под Вашингтоном прибыл «самолет Судного дня» ВВС США
«Самолет Судного дня» 747-E4B ВВС США прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая обеспечивает главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник пишут «Аргументы и факты».
Американский OSINT-исследователь (по открытым данным) Тод Парон сообщил, что борт 747-E4B всю ночь кружил в районе Вашингтона.
По его словам, мониторинговые системы зафиксировали, что самолет Boeing 747-E4B, был поднят с авиабазы ВВС США Барксдейл в округе Боссьер, штат Луизиана и затем всю ночь кружил в Вирджинии, около Вашингтона.
Военные эксперты уточнили, что в ночь на 18 июня США могли принять решение о прямом вмешательстве в конфликт между Израилем и Ираном и нанесении удара по объектам иранской ядерной программы.
В США хотят создать новый «самолет Судного дня»
Объединённая база Эндрюс Морской авиации США была создана в 1942 году. Она расположена в городе Кэмп-Спрингс — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.
Boeing E-4B — мера предосторожности на худший случай; мобильный командный пункт, где ключевые руководители государства смогут принимать важные решения вне зависимости от обстоятельств.
Борт E-4B экранирован от радиации, тепловой энергии и электромагнитных волн. Самолет способен переносить до 112 пассажиров и разделен на три уровня, которые разбиты на различные секции.
Пилотирование самолетов этого типа — задача 595-й группы командования и управления, которая базируется на авиабазе «Оффатт» в штате Небраска.