«Самолет Судного дня» 747-E4B ВВС США прибыл на авиационную базу Эндрюс, которая обеспечивает главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник пишут «Аргументы и факты».

Американский OSINT-исследователь (по открытым данным) Тод Парон сообщил, что борт 747-E4B всю ночь кружил в районе Вашингтона.

По его словам, мониторинговые системы зафиксировали, что самолет Boeing 747-E4B, был поднят с авиабазы ВВС США Барксдейл в округе Боссьер, штат Луизиана и затем всю ночь кружил в Вирджинии, около Вашингтона.

Военные эксперты уточнили, что в ночь на 18 июня США могли принять решение о прямом вмешательстве в конфликт между Израилем и Ираном и нанесении удара по объектам иранской ядерной программы.

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Объединённая база Эндрюс Морской авиации США была создана в 1942 году. Она расположена в городе Кэмп-Спрингс — в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона.

Boeing E-4B — мера предосторожности на худший случай; мобильный командный пункт, где ключевые руководители государства смогут принимать важные решения вне зависимости от обстоятельств.

Борт E-4B экранирован от радиации, тепловой энергии и электромагнитных волн. Самолет способен переносить до 112 пассажиров и разделен на три уровня, которые разбиты на различные секции.

Пилотирование самолетов этого типа — задача 595-й группы командования и управления, которая базируется на авиабазе «Оффатт» в штате Небраска.