Экс-глава МИД Австрии высказалась об участии США в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп не хочет втягивать Соединенные Штаты в войну с Ираном и то, что сейчас происходит больше напоминает шоу. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Она считает, что поводом к началу войны для Вашингтона может стать нападение Тегерана на одну из военных баз, чего пока не произошло.

«Я не уверена, что Трамп действительно хочет втянуть США во всю эту ситуацию. Может быть, на данный момент это просто подготовка, вроде большого шоу. Но это уже за гранью шоу, идут бомбардировки с обеих сторон», — сказала Кнайсль.

По словам экс-главы МИД Австрии, своими действиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может «утащить свою страну и весь мир по горке вниз, чтобы спасти свое собственное политическое существование». Кнайсль указала, что Израиль воюет на пяти фронтах, действуя лишь из внутриполитических соображений, а теперь еще и хочет втянуть во все это США, поскольку понимает, что своими силами не справится из-за ограниченности запасов вооружения и неподготовленности населения к новой войне.

«Иранцы пережили много-много войн. Они очень жизнестойкие. У них огромная способность переживать трудности, чего нельзя сказать о Израиле. Так что тыл в этих случаях совершенно разный. Я не думаю, что большинство населения США выступает за войну. Большинство избирателей Трампа хотят, чтобы у них дома была лучшая жизнь. Они хотят иметь более высокую зарплату и жить хорошей жизнью», — отметила она.

Также Кнайсль считает, что у Нетаньяху нет четкой военной цели. В связи с этим она выразила надежду, что высокопоставленные представители Армии обороны Израиля наконец скажут ему «нет».