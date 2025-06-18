Инспекторы МАГАТЭ не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия, подчеркнул гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Он добавил, что ситуация все равно вызывает тревогу, пишет РИА Новости.

Глава агентства уточнил, что ни одна страна в мире не обогащает уран до уровня 60%, который технически почти равен 90% — именно столько нужно для создания ядерного оружия.

«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели. Но это не значит, что ситуация не вызывает обеспокоенности», — отметил Гросси.

По его словам, многие западные высокопоставленные чиновники говорили о том, что у Ирана есть все необходимые ресурсы для создания ЯО.

Иран готов объявить о наличии ядерного оружия

Вместе с тем, представители Ирана неоднократно заявляли о том, что производство ядерного оружия несовместимо с исламом, напомнил гендиректор агентства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ядерная угроза на Ближнем Востоке имеет «не теоретическое, а практическое измерение» из-за ударов по атомным объектам.