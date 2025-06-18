Раскрыто, зачем Келлог летит к Лукашенко

Политолог-американист Малек Дудаков ответил на вопрос о том, зачем президент США Дональд Трамп отправляет спецпосланника по Украине Кита Келлога в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщило, что Келлог в ближайшие дни может отправиться в Белоруссию.

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Эксперт предположил, что Келлогу могли поручить активизировать переговорный трек по Украине, чтобы у Вашингтона освободились руки для Ближнего Востока.

"Лукашенко является той фигурой, которая могла бы очень серьезно повлиять на переговорный процесс РФ и Украины", - также отметил Дудаков в интервью порталу News.ru.

Он напомнил, что Белоруссия активно участвовала в минских соглашениях и сейчас американцы, похоже, готовы воспользоваться поддержкой Лукашенко и, возможно, даже готовы провести встречу в Минске с участием представителей РФ.

Эксперт не стал прогнозировать, к чему приведет визит Келлога в Минск, но подчеркнул, что это говорит о желании американцев активизирвать переговорный трек Россией. Он также допустил, что речь может идти и о помощи Москвы в переговорном процессе с Ираном.