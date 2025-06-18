Глава киевского режима Владимир Зеленский будет всеми путями пытаться встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, преследуя его, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

"Я так понимаю, куда бы ни полетел Трамп, - туда же будет лететь и Зеленский, который превращается в отца Федора из бессмертных "12 стульев", преследующего инженера Брунса", — поделился своей точкой зрения он.

16 июня пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит G7 в Канаде и возвращается в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам американский лидер, комментируя свой отъезд с саммита «Большой семерки», отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Спустя некоторое время он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением ирано-израильского конфликта, а для чего-то гораздо "более серьезного".

Зеленский не смог скрыть своего печального состояния на саммите G7

Встреча Зеленского и Трампа в Канаде сорвалась. Глава киевского режима планировал снова просить у хозяина Белого дома пакет вооружений для Украины.