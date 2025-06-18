Пока вы не уснули: предупреждение РФ о голоде и план Украины по ликвидации русских

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В России предупредили о голоде вслед за Лукашенко

Руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин предупредил, что в России может наступить дефицит мяса. Заявление сделано на фоне слов президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если не исправить ситуацию с падежом скота, то стране грозит голод.

Как пояснил Юшин в интервью порталу News.ru, через пять-шесть лет на мировом рынке сложится тяжелая ситуация и если в России не будет развиваться собственное производство говядины, то может наступить дефицит.

Читать новость полностью

На Украине предложили ввести план по ликвидации русских

Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц. Такое заявление сделал украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов в интервью «Украинской правде», трансляция доступна на YouTube.

«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 000 россиян, такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — предложил он.

Читать новость полностью

На Западе набросились на Каллас из-за России

© RONALD WITTEK/EPA/TACC

Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X резко высказался в адрес главы европейской дипломати Каи Каллас после ее заявлений о России.

Он высказал мнение, что ей не дает покоя тот факт, что Москва может выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

Читать новость полностью

Верховный лидер Ирана ответил на призыв Трампа «сдаться немедленно»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на призыв президента США Дональда Трампа «сдаться немедленно». Он заявил, что иранский народ «никогда не сдается», передает ТАСС.

Хаменеи подчеркнул, что в случае вооруженного столкновения с Ираном США понесут серьезные потери.

Читать новость полностью

В Европе заговорили о перевороте в НАТО

© Marek Antoni Iwanczuk/Zuma/TACC

Страны Европы могут отправить вооруженные силы НАТО на Украину без Соединенных Штатов, пишет Guardian.

«Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Читать новость полностью

«Самая страшная фраза»: Захарова отреагировала на слова Мерца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о словах канцлера Германии Фридриха Мерца по поводу конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем. Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

Ранее Мерц заявил, что в конфликте с Ираном Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения.

Читать новость полностью

Украина получит от одной страны миллиарды долларов за счет активов РФ

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Япония предоставит Украине финансовую помощь в размере 3,3 миллиарда долларов. Эти средства будут получены за счет доходов от замороженных активов РФ. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Ермак, на полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским была проведена важная встреча с премьер-министром Японии Сигэру Исибой.

Читать новость полностью

Дети массово начали выпрыгивать из едущих автобусов на Сахалине

© Эрик Романенко/ТАСС

На Сахалине дети начали массово выпрыгивать из окон общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Опасный тренд распространяется по столице острова: школьники прямо на ходу бросаются в окна транспорта. В администрации города просят родителей поговорить с чадами – рассказать, насколько это опасно», — говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Артемий Лебедев назвал «провинциальным посмешищем» одну черту россиян

Граждане России ведут себя крайне провинциально, когда придают слишком большое значение визитам иностранцев. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске новостей, опубликованном в социальной сети VK.

По словам дизайнера, наглядным примером такой ситуации стала поездка в Москву отца американского предпринимателя Илона Маска, инженера и бизнесмена Эррола Маска, который крайне лестно отозвался о российской столице.

Читать новость полностью

Дочь Киркорова выложила фото с флагом США

© Соцсети

Певец Филипп Киркоров отправил детей в США. Об этом сообщает издание Super.ru.

По информации журналистов, 13-летняя дочь артиста Алла-Виктория сообщила в соцсетях, что прилетела в Америку. Наследница музыканта выложила фото с флагом США, а позже записала видео, где сказала, что она «теперь та самая american girl!» (американская девушка. — прим. ред.). Издание отметило, что Алла-Виктория проводит каникулы вместе с братом Мартином.

Читать новость полностью