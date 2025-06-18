Планы Запада по изоляции Российской Федерации и установлению нового миропорядка без ее участия провалятся, пишет dikGAZETE.

В каждой оторванной от РФ стране растет нестабильность, государства разрушаются, их суверенитет отрицается, поделился своей точкой зрения автор публикации.

«Мечтам о создании нового мирового порядка без России не суждено осуществиться», — отметил обозреватель издания.

В материале речь идет о том, что Российская Федерация не действует по принципу "друг моего врага — мой враг" и контактирует с новыми прозападными правительствами, так как очень ясно видит ситуацию в мире.

Медведев порассуждал об основах нового мирового порядка

Президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. По словам главы российского государства, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире.