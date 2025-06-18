«Без России не суждено»: в Турции назвали главную ошибку Запада
Планы Запада по изоляции Российской Федерации и установлению нового миропорядка без ее участия провалятся, пишет dikGAZETE.
В каждой оторванной от РФ стране растет нестабильность, государства разрушаются, их суверенитет отрицается, поделился своей точкой зрения автор публикации.
«Мечтам о создании нового мирового порядка без России не суждено осуществиться», — отметил обозреватель издания.
В материале речь идет о том, что Российская Федерация не действует по принципу "друг моего врага — мой враг" и контактирует с новыми прозападными правительствами, так как очень ясно видит ситуацию в мире.
Медведев порассуждал об основах нового мирового порядка
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада в политике и экономике. По словам главы российского государства, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире.