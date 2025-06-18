Обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что президент США Дональд Трамп действительно не хочет втягивать Америку в войну на Ближнем Востоке. Игнатиус заявил, что Трамп попытается избежать такого сценария и заключить сделку.

В последние дни в СМИ появляются сообщения, что США могут присоединиться к боевым действиям на стороне Израиля. По данным ABC News, в следующие 24-48 часов США решат, можно ли закончить конфликт Израиля и Ирана дипломатическим путем.

Игнатиус отметил, что, как и большинство войн, этот конфликт закончится либо урегулированием путем переговоров, либо капитуляцией побежденного противника.

«Похоже, Трамп по-прежнему очень заинтересован в переговорах о новом ядерном соглашении, которое выполнило бы его обещание, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия», - заявил обозреватель.

По его словам, у Израиля гораздо меньше уверенности, что сделка с Ираном позволит достичь желаемого результата - «никакого ядерного оружия». Возможно, израильские власти захотят двигаться к своей цели лишь военным путем, заявил обозреватель WP.

Верховный лидер Ирана ответил на призыв Трампа «сдаться немедленно»

Как отметил Игнатиус, из разговоров с сотрудниками администрации Трампа на этой неделе он сделал вывод, что президент США действительно не хочет вступать в военные действия, если этого можно избежать. Собеседники издания заявили журналисту, что философия Трампа в отношении этого конфликта, как и большинства других, заключается в подходе «торгуйте, а не воюйте».