Представитель ВОЗ заявил о работе с Россией вопреки санкциям

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Хенри Поль Клюге заявил, что ВОЗ руководствуется принципом «здоровье для всех», поэтому даже в условиях санкций лично работает с Россией. Об этом Клюге рассказал «Известиям».

Клюге побеседовал с журналистами в ходе своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он подчеркнул, что ВОЗ руководствуется гуманитарными принципами нейтралитета и беспристрастности. Он добавил, что организация работает и с Россией, и с Белоруссией, чтобы смягчить воздействие санкций на поставки медикаментов.

«Пациенты не должны страдать», - подчеркнул глава бюро ВОЗ.

Клюге рассказал, что в России работают 22 центра сотрудничества с ВОЗ. Два из них были открыты недавно: один специализируется на старении, другой - на паллиативной терапии.

Также глава бюро ВОЗ предупредил о рисках начала новой пандемии. Он призвал усилить глобальный надзор, исследования и укрепление систем здравоохранения.

«Единственное, что мы не знаем, - когда [именно начнется пандемия - прим.ред.]. <…> Ключевая проблема - что 75 процентов патогенов, способных вызвать пандемию, исходят из животных, так что очень важна концепция «единого здоровья», - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что здравоохранение, животноводство и охрана окружающей среды должны сотрудничать. Клюге отметил, что будет принимать участие в соответствующей дискуссии на ПМЭФ.

Ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) будет проходить с 18 по 21 июня 2025 года. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в этом году свое участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран.