Заявления о провале Зеленского на саммите G7 объяснили

отошла на второй план, — это объективное развитие событий, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.

Провал президента Украины Владимира Зеленского, о котором после саммита G7 написали западные медиа, политолог объяснил в разговоре с «Лентой.ру».

«Нужно признать, что в целом Украина — это чужеродное звено на заседания "Большой семерки" не только потому, что она никогда членом этого клуба не была, но и потому, что тематика Украины излишне усилена в контексте этого объединения. По большому счету, если проанализировать последние несколько лет существования G7, то, видимо, им больше заняться нечем, кроме как обсуждать Украину, и никаких других тем у них нет», — заявил Коньков.

То, что в текущих условиях Украина отошла на второй план, — это не только результат смещения повестки на Ближний Восток, но и объективное развитие событий, связанное с приходом [президента США Дональда] Трампа к власти, с его низким интересом к «Большой семерке» и в целом с деградацией украинской тематики, ее превращением в шумиху, которая замещает реальные проблемы, требующие решения на глобальных площадках

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Зеленский уехал с саммита G7, не сумев заручиться поддержкой, которая ему необходима. По данным издания, то, что Трамп уехал с саммита в Канаде раньше срока, затмил сам факт участия в нем украинского лидера, который прибыл уже после отъезда главы Белого дома.

В свою очередь британская газета The Guardian сообщила, что Зеленский выглядел печальным на саммите G7.