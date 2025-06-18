Израильские хакеры взломали один из крупнейших банков Ирана

Произраильская хакерская группа Predatory Sparrow сообщила о совершении кибератаки на крупный иранский банк Sepah, что привело к масштабным сбоям в его работе. Эта атака, похоже, является первым публичным кибернападением на критически важную инфраструктуру Ирана в новом раунде конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщает издание Axios.

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Группа Predatory Sparrow, известная также под персидским названием Gonjeshke Darande, взяла на себя ответственность за серию кибератак против иранского государственного банка Sepah. Хакеры также заявили об уничтожении данных банковской системы.

«Вот что происходит с учреждениями, которые посвящены поддержанию террористических фантазий диктатора», — написала группа в соцсети X (Twitter).

Клиенты Bank Sepah столкнулись с проблемами при доступе к своим счетам, снятии наличных и оплате картами. Иранские государственные медиа предупредили, что сбои могут затронуть работу автозаправочных станций по всей стране, поскольку их транзакции зависят от обработки через Bank Sepah. Сам Bank Sepah публично не комментировал атаку.

Хотя злоумышленники часто преувеличивают последствия своих атак, Predatory Sparrow имеет долгую историю деструктивных операций против иранской инфраструктуры. Ранее группа хвасталась и публиковала видеозаписи атак на иранские сталелитейные заводы, а также успешно выводила из строя компьютерные системы железнодорожного транспорта и газовых станций страны.