Стармер перепутал президента Южной Кореи с переводчиком на саммите G7

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перепутал президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с переводчиком на саммите G7 в Канаде. Об этом казусе написал британский таблоид Daily Mail.

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"Премьер-министр… пожал руку переводчику вместо Ли Чжэ Мёна, когда они встретились для официальных переговоров", - цитирует РИА Новости публикацию.

Кроме того, во время общей фотографии Стармер не смог сразу выбрать место, замешкавшись и поставив в итоге корейскую сторону в неловкое положение.

После инцидента Стармер заявил, что у Великобритании "хорошие прочные отношения" с Южной Кореей, и Лондон настроен укрепить их еще больше в областях торговли и обороны.

Напомним, cаммит "Большой семерки" проходил в Канаде с 16 по 17 июня. В мероприятии участвовали Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно.