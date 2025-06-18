На Украине предложили ввести план по ликвидации русских
Необходимо ввести план по уничтожению 30 тысяч российских солдат в месяц.
Такое заявление сделал украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов в интервью «Украинской правде», трансляция доступна на YouTube.
«При условии, что в месяц будут уничтожаться 30 000 россиян, то такое количество потерь, даже при условии возвращения раненых из госпиталей, Россия на данный момент восстановить не способна», — предложил он.