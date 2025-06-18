Bloomberg: США при Трампе станут «отстающими» по электромобилям

Стремление президента США Дональда Трампа разрушить политику поддержки электромобилей грозит превратить Америку в отстающего игрока на этом рынке на долгие годы. Об этом сообщается в новом отчете BloombergNEF - подразделения Bloomberg по исследованиям в области чистой энергетики, технологий и устойчивого развития.

Ранее Трамп представил свой программный законопроект «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). Этот документ должен навсегда закрепить налоговые льготы, принятые в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Документ также позволит увеличить расходы на оборону и безопасность границ.

В то же время законопроект отменяет многочисленные налоговые льготы, на которые имеют право Tesla и другие производители электромобилей в США.

BloombergNEF впервые снизил как краткосрочный, так и долгосрочный прогноз по электромобилям для США, исключив 14 миллионов машин с аккумуляторным питанием из своих прогнозов продаж в стране до 2030 года. Исследователи считают, что страна будет отставать не только от Китая и Европы, но и от среднего мирового уровня внедрения электромобилей до 2040 года.

На Китай, как ожидается, придется почти две трети из примерно 22 миллионов электромобилей, которые будут проданы по всему миру в 2025 году. Bloomberg отмечает, что частично это связано с существующими в КНР государственными стимулами.

В это же время администрация Трампа предпринимает шаги по смягчению национальных стандартов экономии топлива, постепенному отказу от налоговых льгот на электромобили и лишению Калифорнии возможности устанавливать собственные лимиты выбросов.

Прогноз BNEF предполагает, что национальные правила США по расходу бензина и выхлопным газам вернутся к тем, что были во время первого срока Трампа. Также аналитики считают, что налоговый кредит в размере до 7500 долларов прекратит свое действие для большинства электромобилей после 2025 года. Сейчас эти кредиты снижают налоговые обязательства покупателей таких авто.