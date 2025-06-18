Кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X резко высказался в адрес главы европейской дипломати Каи Каллас после ее заявлений о России.

Он высказал мнение, что ей не дает покоя тот факт, что Москва может выступить посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

"Кая Каллас сходит с ума от мысли, что Путин может играть своего рода посредническую роль между Ираном и Израилем", - написал журналист.

Напомним, что ранее Кая Каллас в ходе выступления в Европарламенте сделала ряд антироссийских заявлений. Она сказала, что Брюссель навсегда перекроет российский газ в Европе. Кроме этого она отметила, что "у России нет ни шанса против НАТО и ЕС" и призвала больше помогать Украине, чтобы европейцам не пришлось учить русский язык.

Каллас заявила, что Россия представляет угрозу глобальной безопасности

Накануне МИД РФ распространил заявление, в котором выражается готовность Москвы представить посреднические услуги Ирану и Израилю для урегулирования конфликта.