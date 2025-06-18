Европа, поддерживая Киев и способствуя разжиганию украинского кризиса, встала на очень опасный путь. Об этом заявил РИА Новости австрийский политик, председатель Клуба друзей Крыма в Австрии Патрик Поппель.

По его мнению, остановить военный конфликт на Украине можно только путем переговоров, однако нет смысла говорить ни с Владимиром Зеленским, ни с Европой.

«Европейские страны, поддерживающие киевский режим и тем самым разжигая военный конфликт на Украине, встали на очень опасный путь, который может привести к Третьей мировой войне», - констатировал Поппель.

Он также констатировал, что и в Киеве, и в европейских столицах «не желают признавать подлинные истоки конфликта, упорно игнорируя интересы национальной безопасности России».

Напомним, что ранее в Стамбуле прошли два раунда прямых переговоров России и Украины. В ходе них делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. Россия в своем меморандуме, среди прочего, потребовала международного признания новых регионов, гарантий нейтралитета Украины и защиты русскоязычного населения страны.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что украинские власти считают российский меморандум по урегулированию ультиматумом и «не воспринимают его всерьез». А украинский министр иностранных Андрей Сибига подчеркнул, что Киев не заинтересован в продолжении переговоров с Россией, если они не будут включать предметное обсуждение прекращения огня.