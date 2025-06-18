В США раскрыли планы окружения Трампа по Ирану

Советники президента США Дональда Трампа дезинформируют его, чтобы подтолкнуть к военному конфликту с Ираном на стороне Израиля, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Трампу сообщают, что Иран — это пустяк, что у него закончились ракеты или они почти закончились, и если они совсем закончатся, то он станет полностью уязвимым и беззащитным», — поделился своей точкой зрения эксперт.

По словам специалиста, американский лидер не получает точные данные о реальной ситуации. Поэтому хозяин Белого дома уверен в подавляющем техническом превосходстве Соединенных Штатов и Израиля над Ираном, которого в реальности нет.

Ранее СМИ писали о том, что израильские чиновники считают, что Трамп принял решение нанести удар по Ирану в случае отказа Тегерана от заключения сделки по ядерной программе.

По мнению экспертов, возможное присоединение США к ударам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану будет не просто «символическим шагом», а значительной операцией.

До этого сам Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен подписать ядерную сделку, в противном случае «что-то произойдет». При этом глава американского государства не уточнил, что именно может произойти с исламской республикой.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.