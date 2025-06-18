Министр обороны ФРГ Борис Писториус пользуется тем же языком общения с народом Германии, что и Адольф Гитлер в 30-е годы. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я подумала, почему людям в Германии в 30-е годы нравился такой диктатор [Гитлер]: они были голодные, и им хотелось хорошей жизни, а он им ее обещал. И он использовал тот же самый язык, который Писториус сегодня использует. Фактически история повторяется", - сказала она на сессии "80-летие Великой Победы: обеспечение мира - обязанность стран - победительниц во Второй мировой войне".

Кнайсль отметила, что Россия делает многое для сохранения исторический памяти, потому что у людей "есть иллюзии".

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"В нашем центре мы знаем, что история пронизывает все наши действия, но, к сожалению, очень много тех людей, которые с историей не знакомы", - добавила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.