Эксперт заявил о попытках Пашиняна ослабить церковь перед выборами

Аналитик Арман Абовян заявил, что власти Армении пытаются ослабить влияние Армянской апостольской церкви (ААЦ) перед выборами, чтобы сохранить власть. Об этом Абовян рассказал РЕН ТВ.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян ранее критиковал ААЦ и призывал первоиерарха церкви Гарегина II покинуть пост, обвиняя его в нарушении обета безбрачия. Премьер предложил создать координационную группу для организации переизбрания главы ААЦ в целях «защиты верующих и духовной чистоты».

В ответ в ААЦ заявили, что призывы Пашиняна продиктованы политическими целями и представляют собой попытку умалить авторитет церкви, «заглушить ее голос» и ослабить ее влияние в общественной жизни. В ААЦ часто критиковали политику Пашиняна, в основном из-за событий в Нагорном Карабахе, перешедшем под полный контроль Азербайджана.

Комментируя последние события, Абовян заявил, что ААЦ была «фундаментом самосознания армянского народа» и «нацио-сохраняющим институтом» на протяжении 1700 лет. Он напомнил, что в 2026 году а Армении должны пройти парламентские выборы.

«Нужно понимать, что церковь является консолидирующим фактором, а в преддверии выборов для власти критичное значение имеет дискредитация либо нивелирование значения церкви», - подчеркнул аналитик.

Он добавил, что у правительства Пашиняна рейтинги «где-то десять процентов». По мнению Абовяна, у властей не получится переизбраться «без нейтрализации фактора церкви».

Как отметил эксперт, Ереван также увидел угрозу в том, что предприниматель Самвел Карапетян высказался в поддержку церкви.

«Сейчас пойдут, вернее уже пошли, попытки отжать бизнес. <…> Далее параллельно будет происходить попытка опять-таки дискредитации всех тех людей и запугивания всех тех людей, которые выступают в защиту церкви», - заключил он.

Ранее Карапетяну, главе промышленно-строительной группы «Ташир», предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. В пресс-службе бизнесмена заявили, что попытки представить его гражданскую позицию как угрозу направлены на запугивание и подавление инакомыслия. Следственные действия в его отношении связывают с тем, что Карапетян выступил с поддержкой ААЦ после заявлений Пашиняна. После обысков у бизнесмена Пашинян потребовал национализировать «Электросети Армении» Карапетяна.