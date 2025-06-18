Верховный лидер Ирана ответил на призыв Трампа «сдаться немедленно»
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ответил на призыв президента США Дональда Трампа «сдаться немедленно». Он заявил, что иранский народ «никогда не сдается», передает ТАСС.
Хаменеи подчеркнул, что в случае вооруженного столкновения с Ираном США понесут серьезные потери.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, связанную с его ядерной программой. В ответ Тегеран провел операцию «Истинное обещание 3». Стороны продолжают наносить взаимные удары.
Дональд Трамп, возвращаясь утром 17 июня с саммита G7 в Канаде, заявил, что Ирану необходимо «полностью сдаться». Он также заявлял о том, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в данный момент нет планов по его ликвидации.
Ранее иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад заявил, что Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал от Тегерана президент США. Он также заверил, что удары по военным объектам Ирана не скажутся на его оборонных возможностях.