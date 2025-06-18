Формат «Большой семерки» себя исчерпал, отсутствие совместного коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде свидетельствует о наличии кризиса в международном клубе. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Владимир Оленченко.

Формат G7 исчерпал себя в том виде, в котором создавался. Изначально он создавался как формат для обсуждения глобальных вопросов, и его коммюнике, как правило, служило своего рода подсказкой или указанием о том, как действовать другим странам. Сейчас же у G7 не получилось выйти ни на общее коммюнике, ни на общие договоренности. Поэтому, полагаю, произошедшее свидетельствует о кризисе самого формата. Вряд ли кто-то из участников G7 возьмет на себя смелось заявить об этом открыто, но [президент США Дональд] Трамп уже послал им глубокий намек, отметив, что без России данный формат потерял свое значение. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

За прошедшее с прошлогоднего саммита время в отношениях участников «Большой семерки» произошла серьезная деградация, добавил эксперт.

«Разрозненные заявления стран-участниц G7 уже не имеют того значения, которое ранее имело коммюнике данного формата», - подчеркнул он.

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о целесообразности восстановления формата G8 с участием Москвы.

«Я не вижу здесь особых перспектив. Сейчас Россия участвует в таких форматах, как ШОС и БРИКС, носящих глобальное значение, а также в двусторонних форматах. Поэтому Москва в настоящее время принимает активное участие в международных делах и делает это эффективно. Форматы, в которых она принимает участие, работают и приносят пользу. А попытка реанимировать формат G8, полагаю, не принесет большой пользы. Во-первых, лидеры стран-участниц G7 настроены антироссийски, во-вторых, они не настроены на достижение договоренностей по стабилизации обстановки в мире. Поэтому тут возникает риторический вопрос о том, в каком качестве может участвовать Россия. Вступать с ними в полемику? Но мы уже давно высказали свое мнение. Взывать к здравому смыслу? Желания общаться с находящимися у власти политиками нет даже у Трампа. Он это всячески подчеркивает и сводит до минимума свои контакты с ними. Из развалившегося G8 не получилось ничего, кроме кризисного G7. Поэтому никаких мотивов для возвращения России в данный формат я не вижу. У нас активно развивается диалог с США и с Китаем, и жертвовать этим ради каких-то посиделок с такими лидерами, как Макрон, Мерц или Стармер, которые не имеют собственного мнения, бесперспективно с точки зрения здравого смысла», - сказал Оленченко.

Премьер Канады жестко ответил Трампу об исключении России из G8

Решение президента США Дональда Трампа досрочно покинуть саммит «Большой семерки», проходивший в Канаде, оказалось неожиданным для других участников встречи. Об этом ранее рассказала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.