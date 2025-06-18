В проекте итогового заявления саммита НАТО, запланированного на следующую неделю в Гааге, отсутствует упоминание о возможном вступлении Украины и Грузии в альянс. Об этом в среду, 18 июня, пишет газета The Guardian.

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Сообщается, что президент США Дональд Трамп выступил против включения в итоговое заявление саммита НАТО формулировки о будущем членстве государств в НАТО.

Авторы материала отмечают, что в этом году вместо традиционного обширного коммюнике будет опубликовано краткое совместное заявление. В нем участники подтвердят намерение увеличить оборонные расходы до 3,5 процента ВВП к 2032 году и выделить дополнительно 1,5 процента на смежные направления, включая поддержку Украины, кибербезопасность и развитие инфраструктуры для повышения военной мобильности, передает газета.

Ранее украинские СМИ сообщили, что странам НАТО выгодно продолжение конфликта между Украиной и Россией, поскольку это дает альянсу время на собственное перевооружение.

Также отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми заявил, что у коллективного Запада нет шансов на победу над Россией, даже если НАТО открыто вмешается в украинский конфликт.