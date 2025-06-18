Обзор иноСМИ: «Кто с Израилем, а кто с Ираном?» и проблемы доллара

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

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«У Израиля заканчиваются ракеты-перехватчики»

У Израиля заканчиваются запасы заатмосферных гиперзвуковых ракет-перехватчиков Arrow, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Как отмечает газета, это вызывает обеспокоенность относительно способности Израиля противостоять иранским баллистическим ракетам большой дальности. Перехватчики дальнего радиуса действия Arrow-2 и Arrow-3 были разработаны Израилем с учетом иранской ракетной угрозы. США знали о проблемах с Arrow в течение нескольких месяцев, отметил собеседник WSJ.

Сейчас Вашингтон усиливает оборону Израиля своими системами на земле, на море и в воздухе. С момента начала атак Израиля 13 июня Пентагон направил в регион больше средств противоракетной обороны. Из-за этого появились опасения, что США тоже «сжигают» свои ракеты-перехватчики. Один из опрошенных WSJ экспертов заявил, что ни США, ни Израиль не могут «сидеть и перехватывать ракеты целыми днями». Представитель израильской армии заявил газете, что в ЦАХАЛ «готовы к любому сценарию».

«Кто с Израилем, а кто с Ираном?»

Международный имидж Израиля пострадал за время войны в Газе, а опросы последних месяцев нарисовали «мрачную для страны картину», пишет Israel Hayom. Опрос исследовательской компании YouGov, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что поддержка и симпатии к Израилю в Западной Европе достигли нового минимума: только от 13-и до 21 процента респондентов в разных странах региона выразили поддержку Израилю. От 63-х до 71 процента опрошенных высказали негативное мнение об Израиле.

С момента атаки Израиля на Иран 13 июня результаты новых опросов не публиковались. Журналисты Israel Hayom обратились к ChatGPT и другим платформам искусственного интеллекта, попросив их проанализировать онлайн-настроения, сосредоточившись на нескольких ключевых странах. ИИ-платформы выяснили, что поддержка Израиля в соцсети X чаще всего встречается среди пользователей из США, Британии, Индии и Канады. Пользователи из Германии и Италии также нередко поддерживают Израиль. В то же время о поддержке Ирана заявляют пользователи из России, Китая и Пакистана. Некоторые пользователи в Латинской Америке и некоторых частях Африки также склоняются к такой позиции, не обязательно приветствуя правительство Ирана, но критикуя действия Израиля как «перегиб». В то же время в Индии настроения «разрозненные и многогранные». Проиранские или антиизраильские настроения проявляются среди мусульманских и левых групп страны, часто сосредоточенных на солидарности с Палестиной и гуманитарных проблемах.

«Доллар теряет привлекательность»

Агентство Bloomberg рассказало о новых доказательствах потери долларом своей привлекательности в качестве валюты-убежища. По данным Bank of America, центральные банки разных стран продают казначейские облигации США с марта 2025 года, что свидетельствует о попытках диверсификации и отказе от долларовых активов. Казначейские облигации мировых центральных банков и других официальных организаций, находящиеся на хранении в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, упали в среднем на 17 миллиардов долларов за неделю до 11 июня. С конца марта их падение увеличилось до 48 миллиардов долларов.

Как отмечает издание National Review, это падение поразительно, поскольку оно происходит, несмотря на рост доходности казначейских облигаций. Иностранный спрос на казначейские облигации был ослаблен суматохой вокруг тарифов президента США Дональда Трампа. В то же время опасения по поводу американской налоговой политики подрывают идею о США и долларе как о надежных финансовых убежищах в периоды геополитической напряженности. Это важно, потому что иностранные кредиторы владеют примерно третью рынка государственных облигаций США объемом в 29 триллионов долларов. Высокий спрос иностранных кредиторов на доллар помогал США дешевле брать кредиты. Штатам предстоит выплачивать проценты по своему огромному долгу, и снижение иностранного интереса к долгу США - еще один сигнал, что его обслуживание станет дороже.

«Война цивилизаций: станет ли XXI век ареной двойного джихада?»

Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц характеризовал войну как «продолжение политических отношений» и «ведение их другими средствами». Эта мысль остается актуальной и сегодня, пишет автор немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Фасбендер. Уже три государства БРИКС (Россия, Иран и Индия) оказались втянуты в боевые действия, НАТО фактически является стороной конфликта на Украине, а Израиль - форпост Запада на Ближнем Востоке - воюет на нескольких фронтах одновременно.

Распад Советского Союза и роспуск социалистического лагеря сопровождались короткой однополярной фазой, в которой только США и их союзники имели право нарушать закон, отметил Фасбендер. Примерами этого стали войны в Афганистане и Ираке, а также интервенции на Балканах. Эта фаза закончилась в начале XXI века. Все попытки объявить войну и военную силу вне закона провалились. Древнее jus ad bellum, право войны, когда для нее есть формальный повод, casus belli, с каждым разом оказывалось сильнее. Запрет на применение силы в соответствии с решениями ООН не смог предотвратить десятки конфликтов с 1945 года. Автор статьи предположил, что порядок послевоенных десятилетий мог быть всего лишь временным решением после шока Второй мировой войны, который сейчас подходит к концу. Клаузевиц считает, что XXI век может оказаться «ареной двойного джихада»: западно-индивидуалистического и исламско-авторитарного.

«ВМС Польши: тень флота в неспокойном Балтийском море»

В настоящее время Польша не в состоянии обеспечить безопасность своей морской границы самостоятельно, пишет издание Wirtualna Polska. Десятилетия пренебрежения флотом привели к тому, что, несмотря на заявления об укреплении обороны, Польше приходится полагаться на поддержку союзников. Состояние польского флота не позволяет эффективно защищать территорию или обеспечивать безопасность критической инфраструктуры в Балтийском море.

Весной 2025 года, когда появились сообщения о неопознанном военно-морском подразделении, действующем вблизи стратегических важных подводных кабелей, на место был отправлен научно-исследовательский корабль Польши ORP Hydrograf («Гидрограф»). Wirtualna Polska сравнила это с ситуацией, когда на место ограбления отправили бы сотрудника полицейского архива с пистолетом в руке. Как отмечает издание, потрепанный «Гидрограф» был не лучшим из доступных средств, а единственным доступным. В реальном бою, даже против «гражданского подразделения с неясными намерениями», у него не было бы никаких шансов. В ситуации гибридной угрозы он беспомощен. Польша тратит десятки миллиардов злотых на современные танки, гаубицы и боевые самолеты. Однако морская составляющая - важная в контексте защиты энергетической инфраструктуры, газопроводов, терминалов СПГ и морских путей - почти полностью игнорируется, заключил автор статьи.