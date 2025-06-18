Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит лидеров НАТО в Нидерландах, но примет участие только в официальном государственном ужине. Об этом сообщило издание Kyiv Post.

Саммит состоится на следующей неделе, 24–25 июня, в Гааге. Его темами станут вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства-члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

«Ожидается, что Зеленский не будет присутствовать на других мероприятиях саммита, посвященных сдерживанию и обороне», — пишет издание.

Ранее украинский лидер заявлял, что если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то «это будет победой Путина — не над Украиной, а над НАТО».

Стало известно об отказе приглашать Украину на саммит НАТО

Накануне британская газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников писала, что у Киева нет уверенности, стоит ли Зеленскому посещать саммит блока в Гааге на фоне отсутствия гарантий присутствия на нем президента США Дональда Трампа.