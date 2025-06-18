Эрдоган назвал законным право Ирана на оборону от нападения Израиля

Иран имеет законное право обороняться от нападения Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте, выступая на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.

"Для Ирана совершенно естественно, законно и юридически обоснованно защищать себя от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля", - сказал Эрдоган.

Турция приняла усиленные меры безопасности в связи конфликтом Израиля и Ирана, отметил он.