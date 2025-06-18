Эрдоган назвал законным право Ирана на оборону от нападения Израиля
Иран имеет законное право обороняться от нападения Израиля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте, выступая на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития.
"Для Ирана совершенно естественно, законно и юридически обоснованно защищать себя от бандитизма и государственного терроризма со стороны Израиля", - сказал Эрдоган.
Турция приняла усиленные меры безопасности в связи конфликтом Израиля и Ирана, отметил он.
"Наши соответствующие учреждения находятся в состоянии повышенной готовности на случай возможных последствий атак Израиля. Мы подготовились ко всем видам сценариев", - заявил Эрдоган.