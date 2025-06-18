На Западе забили тревогу из-за ирано-израильского конфликта

Вмешательство сил Соединенных Штатов в ирано-израильский конфликт уже гарантировано, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) норвежский профессор Гленн Дизен.

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«Израиль проигрывает войну, начатую им же, но он не желает упустить историческую возможность уничтожить Иран. Таким образом, вступление США в этот конфликт уже гарантировано», — поделился своей точкой зрения аналитик.

Ранее стало известно, что авианосец Военно-морских сил США USS Nimitz (CVN-68), направляющийся в зону Ближнего Востока для защиты американского контингента на фоне конфликта между Ираном и Израилем, отключил транспондер и перестал передавать информацию о своем местоположении.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по иранским ядерным объектам, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории исламской республики. Причиной атаки на Иран власти еврейского государства назвали разработку им ядерного оружия.