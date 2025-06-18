Тусовка Его Величества: Самые необычные наряды Royal Ascot 2025

В Великобритании стартовали традиционные пятидневные скачки Royal Ascot 2025. Событие, на котором присутствуют королевские особы, отличается строгим дресс-кодом и выглядит, как настоящее светское мероприятие. Женщинам запрещено надевать чересчур длинные или короткие юбки, а мужчинам запрещено носить носки, которые не прикрывают лодыжки, бабочки и шейные платки.

Из-за строгих правил главным украшением Royal Ascot стали женские шляпки. Некоторые особы порой готовы потратить несколько тысяч фунтов, чтобы явить миру очередной шедевр швейного искусства.

Призовой фонд скачек в этом году составил 10 миллионов фунтов стерлингов.

Серьезные джентльмены в смокингах и леди в безумных шляпках — в галерее "Рамблера".