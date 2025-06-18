Тусовка Его Величества: Самые необычные наряды Royal Ascot 2025

Александр Котлеткин
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Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах
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Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительницы скачек Royal Ascot
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Посетительницы скачек Royal Ascot 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Король Великобритании Карл III и королева Великобритании Камилла на скачках Royal Ascot
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Король Великобритании Карл III и королева Великобритании Камилла на скачках Royal Ascot 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах
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Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах 
© NEIL HALL/EPA/TACC

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Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе
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Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе 
© Stephen Lock/Zuma/TACC
Посетительницы скачек Royal Ascot делают селфи
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Посетительницы скачек Royal Ascot делают селфи 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot в платье в расцветке британского флага
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Посетительница скачек Royal Ascot в платье в расцветке британского флага  
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе
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Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах
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Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах 
© NEIL HALL/EPA/TACC

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Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах
10/17
Посетительницы скачек Royal Ascot в креативных головных уборах 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot делает селфи на смартфон
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Посетительница скачек Royal Ascot делает селфи на смартфон 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot позирует на камеру
12/17
Посетительница скачек Royal Ascot позирует на камеру 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетители скачек Royal Ascot
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Посетители скачек Royal Ascot 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе
14/17
Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе 
© NEIL HALL/EPA/TACC

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Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе
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Посетительница скачек Royal Ascot в креативном головном уборе 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Участницы скачек Royal Ascot на фоне британского флага
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Участницы скачек Royal Ascot на фоне британского флага 
© NEIL HALL/EPA/TACC
Посетительница скачек Royal Ascot делает селфи на фоне ипподрома
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Посетительница скачек Royal Ascot делает селфи на фоне ипподрома 
© NEIL HALL/EPA/TACC

В Великобритании стартовали традиционные пятидневные скачки Royal Ascot 2025. Событие, на котором присутствуют королевские особы, отличается строгим дресс-кодом и выглядит, как настоящее светское мероприятие. Женщинам запрещено надевать чересчур длинные или короткие юбки, а мужчинам запрещено носить носки, которые не прикрывают лодыжки, бабочки и шейные платки.

Из-за строгих правил главным украшением Royal Ascot стали женские шляпки. Некоторые особы порой готовы потратить несколько тысяч фунтов, чтобы явить миру очередной шедевр швейного искусства.

Призовой фонд скачек в этом году составил 10 миллионов фунтов стерлингов.

Серьезные джентльмены в смокингах и леди в безумных шляпках — в галерее "Рамблера".