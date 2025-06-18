Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что у России якобы «нет ни шанса» против Евросоюза и НАТО.

Ее слова с выступления в Европарламенте приводит Bild.

«У России нет ни шанса против НАТО и ЕС. Но мы должны держаться вместе. Сохранение единства альянса так же важно, как и увеличение оборонных расходов. Я не верю, что существует угроза, которую мы не смогли бы преодолеть, если будем действовать вместе и с нашими союзниками по НАТО», — заявила Каллас.

Во время выступления она также заявила, что если Европа прекратит помогать Украине, то следует начинать учить русский язык. По ее словам, Украина является первой линией обороны Европы, а Россия реагирует на силу «и ни на что другое». Она призвала делать больше для Киева и собственной безопасности.

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Каллас указала, что Россия в прошлом году потратила на оборону больше, чем весь Евросоюз. Глава евродипломатии утверждает, что это якобы свидетельствует о планах «долгосрочной агрессии».