Задержанного в Армении бизнесмена Карапетяна внесли в базу «Миротворец»*

Задержанный в Армении после публичной перепалки с премьер-министром страны Николой Пашиняном Самвел Карапетян попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»* — в нее попадают лица, которых создатели сайта считают врагами страны. Об этом стало известно в среду, 18 июня, из данных на украинском портале.

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Карапетян был включен в базу в апреле 2023 года за осуществление им «коммерческой деятельности в секторах экономики, что обеспечивает существенный источник дохода для правительства России», указано на сайте «Миротворец»*.

Дома в Армении у российского миллиардера Самвела Карапетяна прошли обыски 17 июня. Следственные действия начались после того, как он публично выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ), которую резко раскритиковал премьер-министр Никол Пашинян. После того как Карапетян пообещал «вмешаться по-своему» в спор, Пашинян назвал его «негодяем». А в ночь на 18 июня он добровольно сел в машину силовиков и уехал в отдел, так как его дом собирались штурмовать. Позднее Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении и возбудили в отношении него уголовное дело.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.