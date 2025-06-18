Иран не пойдет на безоговорочную капитуляцию, которую потребовал от Тегерана президент США Дональд Трамп. Об этом заявил иранский посол во Франции Мохаммед Амин-Неджад, пишет РИА Новости.

«Это то же желание, что и у [премьер-министра Израиля] Биньямина Нетаньяху. Это совершенно не реализуется. Иранский народ един перед агрессией», - об этом заявил дипломат в эфире телеканала BFMTV.

Мохаммед Амин-Неджад также заверил, что удары по военным объектам Ирана не скажутся на его оборонных возможностях.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

У Ирана заканчиваются боеприпасы и ракетные установки

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в данный момент нет планов по его ликвидации. При этом американский лидер потребовал от него «безоговорочной капитуляции», подчеркнув, что терпение Вашингтона «иссякает».