Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом в среду, 18 июня, заявили украинские власти.

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Отмечается, что тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно — около 11:40 утра, передает РИА Новости.

ВС РФ в ночь на 17 июня нанесли по территории Украины один из самых масштабных комбинированных ударов с начала спецоперации. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, российские войска использовали для атаки сотни беспилотников и десятки ракет различных типов.

Также ранее украинский лидер заявил, что Россия получит «надлежащий ответ» за массированный удар по Украине. Он уточнил, что атаки пришлись по Киеву, Одессе, Запорожью, а также Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областям.

Ранее в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях, а также в Киеве.