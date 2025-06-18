Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram* видеоролик с саммита международного клуба «Большая семерка» (G7) под песню «Капибара» российского детского хора «Великан».

Глава государства под наложенный на видео трек идет по дороге, а за ним следуют премьер-министры Италии, Британии и Индии Джорджа Мелони, Кир Стармер и Нарендра Моди, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие.

Американский президент Дональд Трамп в то же время посетил турнир UFC, на котором была исполнена композиция «Широка река» певицы Надежды Кадышевой.

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При этом песня «Сигма-бой», созданная российскими блогерами Betsy и Марией Янковской, стала вирусной в Польше. Кроме того, немецкий политик от социально-либеральной партии Volt Нела Риль призвала Европейски союз запретить эту композицию и «пресечь даже тонкие проникновения и фальсификации».

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