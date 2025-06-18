В Иране рассказали о ситуации на ядерных объектах

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами заявил, что ситуация на ядерных объектах страны остается нормальной, несмотря на недавние удары Израиля.

Отвечая на вопрос о текущей ситуации, Эслами кратко охарактеризовал ее как "хорошую". Эти кадры были показаны иранским телеканалом SNN.

Как сообщалось ранее, с начала конфликта 13 июня Израиль нанес удары по нескольким иранским ядерным объектам, включая объекты в Натанзе и Фордо.

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