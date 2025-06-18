Президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки Тулси Габбард должны провести внутреннее расследование и выяснить, почему Вашингтону не было известно о подготовке украинской операции «Паутина». Такое мнение высказал экс-глава Военной разведки США Майкл Флинн, чьи слова приводит Telegram-канал Пул N3.

Накануне второго раунда мирных переговоров в Стамбуле, прошедшего 2 июня, в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов. В Минобороны РФ назвали случившееся терактом и отметили, что целями стали военные аэродромы. Источники в администрации США сообщили американским СМИ, что Белый дом не знал о готовящейся операции «Паутина».

Экс-глава Военной разведки США Майкл Флинн уверен, что для Трампа удары Киева по аэродромам, где находились самолеты стратегической авиации России, стали сюрпризом.

«Если Украина сумела провести такую операцию, не информируя наше разведывательное сообщество, тогда мы впустую тратим наши деньги, деньги налогоплательщиков США», - заявил Майкл Флинн.

По его мнению, украинская «Паутина» стала «чрезвычайной эскалацией», которая «была абсолютно не нужна».