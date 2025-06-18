Канадский премьер Марк Карни жестко ответил на слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об исключении Российской Федерации из «Большой восьмерки» (G8), пишет Politico.

Карни не стал сразу противоречить Трампу, когда тот заявил, что Россия была исключена из G8 из-за личной неприязни других лидеров и что этот шаг оскорбил президента РФ Владимира Путина, поделились подробностями авторы публикации.

Однако, как отмечается в материале, когда хозяин Белого дома «благополучно вернулся домой» с саммита на день раньше, премьер-министр Канады был смелее на своей заключительной пресс-конференции. Карни заявил, что присоединение Российской Федерацией Крыма в 2014 году было «лично оскорбительно» для граждан Украины и жителей полуострова, что и стало причиной исключения Москвы из «Большой восьмерки».

Захарова сравнила саммит G7 с анекдотом про мышей и кактус

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский уехал с саммита G7 в Канаде, не сумев заручиться нужной поддержкой. Трамп поспешно уехал с саммита, затмив сам факт участия в нем Зеленского.