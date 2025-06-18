Египет призывает Израиль и Иран остановить боевые действия

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты призвал к прекращению огня между Ираном и Израилем, отметив отсутствие военных путей решения конфликтов в регионе. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Египта.

В МИД отметили, что свою позицию Бадр Абдель Аты обозначил в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

«Министр Абдель Аты подчеркнул в ходе двух звонков необходимость работы над деэскалацией ситуации в регионе и поиском дипломатических и политических решений, которые будут способствовать сдерживанию кризиса и нейтрализации риска всеобъемлющего поджигания ситуации на Ближнем Востоке», - говорится в сообщении.

Также министр иностранных дел Египта уверен, что необходимо усилить работу «над немедленным прекращением огня и возвращением на путь переговоров как единственного способа достижения устойчивого соглашения по иранской ядерной программе».

Глава МИД Египта также заявил об отсутствие военных путей решения конфликтов в регионе.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону известно местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в данный момент нет планов по его ликвидации. Глава государства подчеркнул, что не желает привлекать вооруженные силы США для урегулирования конфликта, но отметил, что терпение его страны на исходе.