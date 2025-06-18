СМИ рассказали о состоянии Зеленского на саммите G7

Владимир Зеленский произвел удручающее впечатление на саммите "Большой семерки", пишет The Guardian.

Издание отмечает, что украинский лидер с явной печалью говорил о необходимости военной поддержки от партнеров.

Главными неудачами стали сорвавшаяся встреча с Дональдом Трампом и вето США на совместное заявление.

По информации газеты, украинская делегация осталась недовольна результатами, считая поездку бесполезной.

Стало известно о провале плана Зеленского на саммите G7

Газета NYT ранее написала, что Трамп на саммите G7 показал, что он больше союзник РФ, чем Запада.