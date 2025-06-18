Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и телеведущий Такер Карлсон вступили в ожесточенную перепалку из-за заявлений сенатора о конфликте Израиля и Ирана. Как пишет The Hill, Круз сделал несколько неловких заявлений, в том числе об участии США в боевых действиях.

После начала ракетной атаки Израиля на Иран 13 июня Карлсон назвал Трампа «соучастником» эскалации и предупредил, что наследие президента может оказаться под угрозой в зависимости от того, «что произойдет дальше». Карлсон на протяжении многих лет критикует политиков и дипломатов, выступающих за военное вмешательство на Ближнем Востоке.

Восемнадцатого июня Карлсон пригласил на свое шоу одного из таких политиков - Круза. Сенатор ранее приветствовал удары Израиля по Ирану и говорил, что «смена режима в Иране отвечает интересам Америки».

«Мы наносим военные удары [по Ирану - прим.ред.] уже сегодня», - заявил сенатор в ходе интервью.

В ответ Карлсон спросил, разве не Израиль наносит эти удары.

«Правильно, с нашей помощью. Я сказал «мы», потому что Израиль руководит ими [ударами], но мы их поддерживаем», - сказал Круз.

Карлсон отметил, что еще вчера вечером американское правительство от имени президента Дональда Трампа отрицало участие США в боевых действиях.

«Нет, мы их не бомбим. Израиль бомбит их, а мы его поддерживаем», - ответил Круз.

После этого Карлсон напомнил, что Круз - сенатор. По словам ведущего, если член Конгресса США говорит, что американское правительство атакует Иран прямо сейчас, люди примут это к сведению.

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Также Круз не смог ответить на вопрос Карлсона, сколько людей проживает в Иране. Ведущий удивился, что политик не знает численности населения страны, против руководства которой он выступает.

«Я не сижу и не запоминаю таблицы численности населения. Почему это имеет значение, 90 миллионов, 80 миллионов или сто миллионов?» - ответил Круз.

Затем Карлсон задал вопрос об этническом составе Ирана. Круз ответил, что это «персидская и преимущественно шиитская» страна, после чего Карлсон попросил назвать процент шиитов. Двое мужчин начали перекрикивать друг друга, и в итоге Карлсон сказал, что Круз ничего не знает об Иране.