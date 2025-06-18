Поведение Трампа шокировало британского политика

Президент США Дональд Трамп начинает напоминать бывшего президента Джо Байдена из-за своего стремления втянуть страну в очередной крупный военный конфликт, не понимая при этом реального положения дел. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщил политик, глава государства полностью доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, не обращая внимания на общественное мнение и рекомендации своей администрации.

«Я <…> слышал, как он рассказывал об этом, когда он утверждал, что был в курсе всей ситуации в Иране», — подчеркнул Галлоуэй.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что Дональд Трамп не располагает достоверной информацией о реальной ситуации. Это приводит к тому, что он убежден в значительном техническом превосходстве США и Израиля над Ираном, хотя на самом деле это не так.

Во вторник президент США выдвинул Ирану требование о безоговорочной капитуляции. Он также сообщил, что США знают местонахождение верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в данный момент не планируют его ликвидировать. Глава государства подчеркнул, что не желает привлекать вооруженные силы США для урегулирования конфликта, но отметил, что терпение его страны на исходе.