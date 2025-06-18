В Индии раскрыли детали телефонного разговора Моди и Трампа

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор вместо личной встречи на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Канаде. Об этом сообщил журналистам первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри, пишет News18.

Мисри рассказал, что телефонный разговор был инициирован по просьбе Трампа, так как он не смог лично встретиться с Моди из-за своего досрочного возвращения в США. По словам замглавы МИД Индии, во время беседы с американским лидером Моди опроверг информацию о посредничестве США в прекращении огня между Индией и Пакистаном 10 мая. Политик также отметил, что после теракта в Пахалгаме Индия «показала всему миру свою решимость принять меры против терроризма».

«Моди также сказал, что Индия теперь рассматривает терроризм как войну, а не как войну через посредников», — поделился деталями телефонного разговора Мисри.

В ответ Трамп, по словам дипломата, сказал, что понял все подробности, изложенные Моди, и поддержал Индию в борьбе с терроризмом.

Также Трамп и Моди обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины и Индо-Тихоокеанский регион. Мисри отметил, что разговор двух политиков длился 35 минут.

10 мая Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Глава Белого дома поздравил Нью-Дели и Исламабад с деэскалацией конфликта. Он подчеркнул, что обе страны проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.