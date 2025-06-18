Пока вы спали: беспрецедентные санкции против РФ и загадочные самолеты Китая

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Зеленский на саммите G7 выпрашивал деньги на поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) снова выпрашивал деньги. Глава киевского режима попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку страны, пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

"Важно обеспечить 40 миллиардов долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США", — сказал Зеленский на саммите.

Предполагалось, что на этом саммите он снова будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась.

Компания Трампа начнет продавать "золотые" смартфоны

Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, объявила о запуске нового телефона золотого цвета под названием T1. Он рассчитан на клиентов, которые «ожидают от своего оператора мобильной связи только самого лучшего», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Компания Trump Mobile с радостью объявляет о скором выпуске телефона T1 в августе. Этот элегантный смартфон золотистого цвета был создан с учетом высоких требований к производительности и с гордостью разработан и произведен в Соединенных Штатах. Он предназначен для клиентов, которые ожидают от своего оператора мобильной связи только самого лучшего", - заявили в Trump Mobile.

Дополнительный пакет услуг мобильной связи можно будет приобрести за 47,45 доллара в месяц. Эта цена является отсылкой к двум президентским срокам Дональда Трампа, который был 45-м и теперь является 47-м по счету американским президентом.

Маск раскрыл данные о том, употребляет ли он наркотики

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X отрицательный тест на наркотики. Бизнесмен сделал это, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

В опубликованных результатах лабораторного анализа у Маска не подтверждается наличие в крови запрещенных веществ.

Сам миллиардер прокомментировал пост одним словом: "Лол".

ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил новые "беспрецедентные" санкции в отношении РФ. Он также добавил, что президент США Дональд Трамп поддержал их, сообщает РИА Новости.

"В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, - это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы", - сказал журналистам Макрон по итогам саммита G7 в Канаде.

По его словам, президент США поддержал санкции, "но не хотел действовать в одиночку".

СМИ: Китай отправил в Иран загадочные самолеты

Китай отправляет транспортные самолеты, которые пропадают с радаров по мере приближения к Ирану. Предполагается, что конечным пунктом мог значиться Люксембург, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

"Данные показали, что в каждом полете самолет летел на запад вдоль северного Китая, пересекая Казахстан, затем на юг в Узбекистан и Туркменистан, а затем исчезал с радаров по мере приближения к Ирану", — говорится в материале.

Отмечается, что в планах полета в качестве конечного пункта назначения мог каждый раз значиться Люксембург, однако самолеты, по всей видимости, никогда не достигали Европы.