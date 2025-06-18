Сенат США отложил обсуждение санкций против России

Американский сенат отложил рассмотрение нового законопроекта об антироссийских санкциях и до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и масштабной налоговой реформы республиканцев. Об этом пишет издание Semafor.

«Мы открыты для продвижения законопроекта и согласовываем сроки с администрацией», — заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн.

Он также добавил, что санкции против России, скорее всего, будут рассмотрены в июле.

Макрон объявил о новом пакете "беспрецедентных" санкций против РФ

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его ведомство предостерегло Конгресс от ужесточения санкций против России. По его словам, американская администрация изучает последствия данного шага, в том числе непредсказуемые.

До этого стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа втайне оказывает давление на сенат, чтобы смягчить законопроект Линдси Грэма* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.