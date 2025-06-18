Австралия ввела санкции против теневого флота России

Lenta.ruиещё 1

Австралия ввела санкции против так называемого «теневого флота» России. Они затронут 60 судов, которые якобы помогают Москве обходить энергетические ограничения, заявила глава МИД страны Пенни Вонг, передает ТАСС.

Австралия ввела санкции против теневого флота России
© ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Россия использует эти суда для обхода международных санкций <…> и продолжения торговли российской нефтью и другими подсанкционными товарами», — пояснила такое решение министр.

Она добавила, что рестрикции включают апрет захода судов в австралийские порты, что является прецедентом для государства.

Сенат США отложил обсуждение санкций против России