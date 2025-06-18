Названы лучшие посредники в переговорах Израиля и Ирана

Лучшими посредниками в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном являются Россия и Азербайджан. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила старший научный сотрудник и руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

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«Гораздо более реалистичными кандидатами на роль посредников выглядят Россия и Азербайджан. У них выстроены рабочие отношения и с Ираном, и с Израилем», — заметила она.

По словам политолога, для России обе стороны конфликта являются торгово-экономическими партнерами, а в условиях санкций их потеря станет вызовом. Кроме того, и Россия, и Азербайджан заинтересованы в стабильности в регионе.

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Азербайджан уже попросил Израиль не атаковывать иранские территории, населенные азербайджанцами. Как сообщается, эта просьба была передана по различным каналам.