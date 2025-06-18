Поездка украинского лидера Владимира Зеленского в Австрию стала унижением для этой страны и дискредитацией ее нейтрального статуса. Об этом заявил австрийский политик Патрик Поппель в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский 16 июня впервые с начала российской спецоперации посетил Вену, где провел переговоры с президентом государства Александером Ван дер Белленом.

«Визит Зеленского и его прием на столь высоком уровне — настоящее унижение для Австрии и дискредитация ее нейтрального статуса», — посетовал Попель.

Он считает, что такими визитами «враждебные силы» стремятся обнулить нейтральный статус Австрии и втянуть ее в геополитическую авантюру, связанную с противостоянием с Россией.

В Раде заявили о конце карьеры Зеленского из-за срыва встречи с Трампом

Ранее Владимир Зеленский дал понять, что Киев надеется на поддержку Австрии в решении вопроса о беглых украинских чиновниках и олигархах, скрывающихся от правосудия. Также он заявил, что рассчитывает на помощь Австрии в восстановлении страны после окончания конфликта.