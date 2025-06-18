«Лол»: Маск одним словом прокомментировал свой тест на наркотики

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсети X свой отрицательный тест на наркотики и дал всего один емкий комментарий. Он сделал анализы в качестве опровержения обвинений в свой адрес, в том числе — от действующего президента США Дональда Трампа.

В опубликованных результатах лабораторных исследований содержатся сведения о том, что в крови миллиардера отсутствуют запрещенные вещества. «Лол», — прокомментировал пост предприниматель.

Маск выразил сожаление о своих постах о Трампе, которые зашли слишком далеко

Обвинения в употреблении наркотиков со стороны Трампа появились после того, как Маск раскритиковал президентский законопроект о сокращении федеральных расходов и предложил объявить лидеру страны импичмент, выдвинув на его место вице-президента Джей Ди Вэнса. Конфликт между предпринимателем и главой государства обострился на фоне их публичных разногласий по ключевым политическим вопросам. По данным ряда зарубежных СМИ, Маск после этого прекратил всякое общение с инвесторами из Кремниевой долины, вложившими миллиарды долларов в его проекты.