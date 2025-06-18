Китай отправил в Иран загадочные транспортные самолеты

Китайская Народная Республика тайно отправила в сторону Ирана транспортные самолёты. Они пропадают с радаров по мере приближения к ближневосточной стране. Об этом сообщает The Telegraph.

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Авторы материала считают, что конечным пунктом был Люксембург. Однако самолёты не достигали территории Европы.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром заявил, что китайская сторона чётко выступает против нарушения международного права Израилем в связи с атаками ЦАХАЛ на Иран.